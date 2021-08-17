The National Interest назвал плохими новостями для НАТО ввод в эксплуатацию ракеты «Циркон»

Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» находится в эксплуатации. Новостное издание США сообщило, что их современные противоракетные системы будут неэффективными из-за нулевого времени реакции.

Статью под названием «Для НАТО плохие новости: российская гиперзвуковая крылатая ракета „Циркон“ находится в эксплуатации» опубликовало издание The National Interest.

«Вот что вам нужно помнить: ракета может похвастаться дальностью действия от одной тысячи километров до двух тысяч километров в зависимости от пусковой платформы и условий эксплуатации. Этого достаточно, чтобы подвергнуть риску авианосные ударные группы Военно-морских сил (ВМС) США», — сообщили в издании.

Первым штатным носителем «Цирконов» станет фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350.

Фрегат «Адмирал Горшков» в июле этого года провел успешную стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что гиперзвуковые ракеты «Циркон», система ПВО «Прометей» и межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» встанут на боевое дежурство в ближайшее время.