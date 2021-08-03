Гиперзвуковую ракету большой дальности создадут в России

Российские инженеры сейчас разрабатывают новейшую гиперзвуковую ракету большой дальности X-95. Об этом на страницах журнала «Военная мысль» рассказал начальник военной академии Генштаба ВС РФ Владимир Зарудницкий.

«Для Воздушно-космических сил РФ разрабатываются и принимаются на вооружение такие новые и модернизированные образцы вооружения, военной и специальной техники, как стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М, авиационный гиперзвуковой ракетный комплекс „Кинжал“, высокоточное оружие воздушного базирования большой дальности, в частности гиперзвуковая ракета Х-95», — написал в своей статье Зарудницкий.

Он подчеркнул, что для ВКС также создают беспилотники различных классов, радиолокационные станции загоризонтного обнаружения, зенитные ракетные системы и другую новейшую технику.

Источник в оборонно-промышленном комплексе рассказал РИА «Новости», что новую гиперзвуковую ракету большой дальности планируют применять в составе вооружения бомбардировщиков Ту-22М3М и Ту-160М. По словам собеседника агентства, опытные образцы такой ракеты уже испытали с воздуха.

Фрегат «Адмирал Горшков» в июле провел успешную стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что гиперзвуковые ракеты «Циркон», система ПВО «Прометей» и межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» встанут на боевое дежурство в ближайшее время.