Гиперзвуковая ракета «Циркон», Новейшая система противовоздушной обороны (ПВО) С-500 «Прометей» и межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат» скоро поступят на боевое дежурство. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с выпускниками военных вузов.

Телеканал «Россия 24» вел трансляцию встречи.

«Уже поставлено на боевое дежурство гиперзвуковое оружие — комплексы „Авангард“ и „Кинжал“. На подходе другие уникальные системы вооружений, среди них — межконтинентальная баллистическая ракета „Сармат“, корабельная гиперзвуковая ракета „Циркон“, зенитные системы С-500 „Прометей“ и другие комплексы»,, — сказал Путин.

Президент добавил, что сейчас формируется новая госпрограмма вооружения до 2034 года. Ее разрабатывают с учетом перспективных разработок ведущих ученых, оборонных институтов и конструкторских бюро. С помощью этой программы страна продолжит укреплять свой оборонный потенциал.

Путин отметил, что выпускникам придется работать с этой техникой. Он подчеркнул, что самые высокие требования предъявляются не только к оснащению, но и к самим выпускникам. Ведь новичкам предстоит обеспечивать порядок и спасать жизни вместе со своими товарищами. Выпускники также станут заниматься ликвидацией последствий стихийных бедствий, бороться с терроризмом и преступностью, а также защищать Россию и ее жителей от внешних и внутренних угроз.