Су-57 на испытаниях подтвердил свои характеристики

Истребитель пятого поколения Су-57 во время испытаний подтвердил практически все показатели технического задания. Несмотря на пандемию, самолеты достроят и поставят в срок, пообещал вице-премьер Юрий Борисов.

«В ходе испытаний Су-57 подтвердил практически все требования тактико-технического задания в полном объеме. Госконтракт на поставку 76 самолетов для оснащения трех авиационных полков Воздушно-космических сил выполняется в соответствии с графиком поставки», — сказал Юрий Борисов РИА «Новости».

Вице-премьер рассказал, что первая партия истребителей должна быть передана Вооруженным силам в 2020 году, несмотря на форс-мажорную ситуацию из-за коронавируса и ограничения в работе. По словам Борисова, компания «Сухой» предпринимает все возможные усилия для минимизации последствий от этой ситуации.

Борисов рассказал, что в 2020 году поставят установочную партию самолетов Су-57, потом объемы поставок должны существенно увеличить.

Су-57 способен уничтожать все виды воздушных, наземных и надводных целей. Истребитель этого типа может выполнять полеты со сверхзвуковой скоростью. Согласно контракту, подписанному на форуме «Армия-2019», российские ВКС получат 76 истребителей пятого поколения Су-57.