На предельных режимах: Минобороны показало полет Су-57

Российские истребители пятого поколения Су-57 подняли в воздух. Полет техники на предельных режимах, в том числе по высоте и скорости, показало на видео Минобороны РФ.

Ролик опубликован на YouTube-канале российского оборонного ведомства. За штурвалами истребителей были летчики Воздушно-космических сил. Им предстояло проверить, как самолет летает на разных высотах, скоростях и при перегрузках.

Пилоты полностью освоили новейшие самолеты. Они отработали одиночный и групповой пилотаж, летали на малых и предельно малых высотах и опробовали авиационные средства поражения, которыми оснащены Су-57. В конце полета летчики выполнили элементы ближнего воздушного боя.

В Минобороны напомнили, что российский истребитель пятого поколения способен поражать воздушные, наземные и морские цели. Вооружение Су-57 разместили во внутрифюзеляжных отсеках. На нем установили новейший комплекс бортового оборудования и оснастили радиопоглощающим покрытием. Оно разработано с применением технологии малозаметности. ВКС России получат 76 таких самолетов в рамках гособоронзаказа.

На прошлой неделе летчики выполнили дозаправку в воздухе на Су-24МР. Во время тренировки самолеты находились на высоте от пяти до шести тысяч метров.