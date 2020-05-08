Минобороны: на истребитель Су-57 установят новейший двигатель

До середины 2020-х годов в ВКС России будут поставлять истребители Су-57 с двигателем четвертого поколения. На втором этапе поставок самолеты получат новейший мотор.

Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко рассказал журналу «Национальная оборона», что начало серийной поставки Су-57 станет значимым событием для армии. Его слова привело РИА «Новости».

«Су-57 будет поступать в войска в два этапа», — подчеркнул Криворучко.

На первом, по его словам, истребители закупят с двигателями четвертого поколения. Поставки военной техники запланированы «до середины 2020-х». Второй этап начнется после испытаний. У силовых установок пятого поколения, подчеркнули в Минобороны, повышенная топливная эффективность и «меньшая стоимость жизненного цикла».

Последние годы сроки поставок Су-57 в ВКС неоднократно сдвигались.

В 2021 году в российской армии должны появиться и первые ЗРК С-500. Сначала Минобороны заключит госконтракт на закупку систем, а потом начнется поставка нового поколения ЗРС «земля — воздух». Она способна поражать разные типы целей.