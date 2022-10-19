Срочников пообещали не привлекать к СВО из-за военного положения в новых регионах | 360°

Армия 19 октября 2022, 18:15 Срочников пообещали не привлекать к СВО из-за военного положения в новых регионах Глава комитета СФ по обороне Бондарев: срочников не будут привлекать к СВО РИА «Новости»

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Военнослужащие России, проходящие срочную службу, не будут принимать участия в специальной военной операции на Украине. Введенное президентом России Владимиром Путиным военное положение в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях на это никак не повлияет. Об этом рассказал глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, передал ТАСС.

«Нет, не будут. До этого было определено, где могут принимать участие срочники», — сказал он.

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Ранее президент России Владимир Путин объявил о решении ввести в новых субъектах страны военное положение. МВД, МЧС, Минобороны, ФСБ и другие участвующие ведомства должны будут в три дня представить предложения о применяемых мерах.

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Также он поручил ввести мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций на территориях Центрального и Южного федеральных округов. Кроме приграничных с Украиной регионов.