Спецоперация 06 июля 2023, 22:27 Сбитую в Запорожье Storm Shadow доставили для изучения в Москву Рогозин: сбитую в Запорожской области ракету Storm Shadow привезли для изучения в Москву РИА «Новости»

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Дальнобойную ракету Storm Shadow, сбитую в Запорожской области, доставили для изучения в Москву. Об этом сообщил глава научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин, написал ТАСС.

«Она (ракета Storm Shadow — прим. ред.) уже в Москве», — сообщил Рогозин в ответ на вопрос о сбитой ракете.

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Боевой трофей попал в руки представителей ОПК России для дальнейшего исследования при координации руководителя «Царских волков» и зампреда правительства Дмитрия Мантурова.

По информации Рогозина, ВСУ пытались помешать транспортировке ракеты с линии боевого соприкосновения. Для этого задействовали тяжелую артиллерию и диверсионную группу. Но все попытки противника были оперативно пресечены.

Ранее Рогозин рассказал обстоятельства захвата британской ракеты Storm Shadow. Боеприпас вытащили с линии конфликта военные из добровольческого отряда «Барс-11». Ракета разрушилась только частично.