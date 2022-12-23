Эксклюзив 23 декабря 2022, 23:39 «До последнего украинца». Поставки формы для беременных женщин начались в ВСУ Член ВГА Запорожской области Рогов заявил о поставках формы для беременных женщин в ВСУ РИА «Новости»

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Потери украинской армии оказались настолько серьезными, что туда скоро начнут призывать женщин. Об этом в интервью ведущей «360» Аксинье Гурьяновой рассказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он пояснил, что в его распоряжении оказались фотографии военной формы украинских войск, предназначенные для женщин.

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«Снимки не похожи на фейк. Я посмотрел, проанализировал. Фотографии новой формы ВСУ для женщин, даже для беременных», — заявил Рогов.

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Он добавил, что администрация президента Украины Владимира Зеленского уже готова на все, включая дословное выполнение своей угрозы вести бои до последнего украинца.

Минобороны Украины объявило о постановке на воинский учет женщин, занятых в 35 профессиональных направлениях, в конце декабря 2021 года. По подсчетам журналистов, речь идет о сотнях тысяч человек. В список попали представительницы экономики и юриспруденции, а также сферы общественного питания. За постановкой женщин на учет потребовали следить работодателей. В противном случае их ждал штраф в размере до 8,5 тысячи гривен (более 15 тысяч рублей).