Населенный пункт Кременная полностью зачищен от националистов. Однако местные жители чуть не остались без моста: украинская сторона планировала взорвать его при отступлении. Об этом в Telegram сообщил телеканал «Звезда».

«ВСУ преградили танком дорогу на самом мосту, а под ним пытались заложить взрывчатку общей мощностью 1200 килограммов в тротиловом эквиваленте», — рассказал журналист.

Диверсию предотвратили саперы республики. Мост сохранен, а подрывные устройства обезврежены.

Защитники интересов ЛНР начали активную зачистку региона от националистов. Уже известно об успешной демилитаризации противника: украинская сторона лишилась 11 позиций бронетехники, одной пусковой установки ЗРК «Бук-М1» и 165 единиц живой силы.

ВСУ отступают, иногда используя не совсем стандартные способы покинуть зону спецоперации. Например, во время зачистки населенного пункта Золотое генерал ВСУ и городская администрация скрылись на вертолете в неизвестном направлении. Представители Народной милиции ЛНР уточнили, что местные власти были замешаны в преступных схемах.