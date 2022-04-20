Народная милиция ЛНР развивает наступление в районе 29-го опорного пункта украинских силовиков, сообщил РИА «Новости» сотрудник пресс-службы оборонного ведомства республики Дмитрий Медведев.

По его словам, противник «огрызается довольно жестко», но войска ЛНР методично работают с помощью артиллерии и российской авиации.

«Он (противник — прим. ред.) сегодня окопался не только здесь, на первой линии обороны, но и на второй. И сейчас по старой доброй методике занимает позиции в жилых домах. Здесь серьезные укрепления, врытые в землю на пять, восемь, 10 метров. <…> Большинство укреплений залито толстым слоем бетона», — рассказал Медведев.

«С наскока» выбить соперника будет тяжело, отметил он. Но трудности не пугают Народную милицию ЛНР.

«Потихоньку расшатываем и продвигаемся дальше», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Военные ЛНР 6 апреля отбили 29-й блокпост — опорный пункт в районе поселка Новотошковского, который ВСУ удерживали эти семь лет. Блокпост собираются переоборудовать для организации наступления.

Сейчас подразделения НМ ЛНР при огневой поддержке ВС РФ заканчивают зачистку Попасной и Рубежного. По словам Медведева, на освобожденных территориях находят иностранное вооружение, в том числе польские и американские гранатометы.