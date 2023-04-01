Армия 01 апреля 2023, 13:44 Шойгу вручил военнослужащим медали «Золотая Звезда» и другие награды Шойгу наградил военнослужащих в штабе объединенной группировки войск РИА «Новости»

Читать 360tv в

Глава Минобороны Сергей Шойгу вручил военнослужащим медали «Золотая Звезда» и другие награды. Церемония прошла в штабе объединенной группировки войск, заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Минобороны сообщили о проведении рабочего совещания в штабе объединенной группировки российских войск. Сергей Шойгу заслушал доклады по текущей обстановке в зоне СВО.

Реклама

На повестке были в том числе вопросы дальнейшего наращивания обеспечения группировок войск боеприпасами и повышения эффективности системы логистики. Шойгу отметил, что обеспечение группировок войск средствами поражения находится на постоянном контроле в кабмине и в Минобороны РФ.

«Объемы поставок наиболее востребованных боеприпасов определены. Принимаются необходимые меры по их наращиванию», — сказал министр.

По его оценке, российский оборонно-промышленный комплекс кратно увеличил выпуск высокоточных снарядов.