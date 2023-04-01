01 апреля 2023, 10:48
Производство высокоточных боеприпасов кратно увеличили в России
Министр Шойгу сообщил о кратном увеличении выпуска высокоточных боеприпасов в России
Российский оборонно-промышленный комплекс кратно увеличил выпуск высокоточных снарядов. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на совещании по вопросам обеспечения боеприпасами в штабе объединенной группировки ВС России.
Глава ведомства отметил, что объемы поставок наиболее востребованных типов боеприпасов определены, принимаются необходимые меры по наращиванию производства.
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«На неделе мы проверили работу предприятий оборонно-промышленного комплекса по выпуску боеприпасов в рамках гособоронзаказа. Количество выпускаемой продукции увеличилось кратно за счет повышения производительности труда и расширения производственных мощностей», — сказал он.
Шойгу уточнил, что речь идет как о высокоточных, так и об обычных типах средств поражения.
«Все это позволит выполнить поставленные задачи в рамках специальной операции», — добавил министр.
В ходе совещания также обсуждались вопросы повышения эффективности системы логистики обеспечения подразделений всем необходимым.
Сергей Шойгу
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