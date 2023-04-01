01 апреля 2023, 10:52
Шойгу обсудил обеспечение российских войск боеприпасами
Министр обороны Шойгу провел совещание по вопросам обеспечения войск боеприпасами
Министр обороны России Сергей Шойгу провел в штабе объединенной группировки российских войск совещание по вопросам обеспечения боеприпасами. Об этом сообщили в Минобороны.
Министр заслушал доклады по текущей обстановке, встретился с командованием группировки и заместителями по вопросам обеспечения войск боеприпасами.
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Шойгу обратил внимание на кратное увеличении выпуска высокоточных боеприпасов. Он напомнил, что обеспечение группировок войск средствами поражения находится на постоянном контроле в правительства и военного ведомства.
На совещании также коснулись вопроса наращивания обеспечения войск снарядами и повышение эффективности логистики.
Во вторник, 28 марта, Шойгу проверил работу предприятий оборонно-промышленного комплекса Челябинской и Кировской областей. По его словам, заводы в семь-восемь раз нарастят выпуск снарядов до конца 2023 года.
Сергей Шойгу
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