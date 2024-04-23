23 апреля 2024, 13:55
Шойгу указал на вклад региональных властей в эффективность ПВО
Шойгу: весомый вклад в повышение эффективности ПВО вносят региональные власти
Весомый вклад в повышение эффективности системы ПВО вносят региональные власти. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.
«Значительный вклад в повышение эффективности системы противовоздушной обороны объектов вносят региональные власти Москвы, Московской, Ленинградской и Белгородской областей, и Краснодарского края», — сказал он.
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По его словам, при поддержке руководств этих регионов формируются подразделения по борьбе с дронами, а также оснащаются позиции для зенитных ракетных и радиотехнических войск. В ходе заседания Шойгу подтвердил освобождение населенных пунктов Первомайское, Богдановка и Новомихайловка российскими бойцами. Также министр указал на расширение зоны контроля ВС РФ в Бердычах и Георгиевке в Донецкой Народной Республике.
Шойгу подчеркнул, что российские силы нарастят интенсивность ударов по центрам логистики и базам хранения иностранного оружия на территории Украины.
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Сергей Шойгу
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