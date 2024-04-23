23 апреля 2024, 13:27
ВС России повысят интенсивность ударов по складам с оружием на Украине
Шойгу: ВС РФ повысят интенсивность ударов по объектам ВСУ на Украине
Российские военнослужащие повысят интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия на Украине, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства. Его слова привела пресс-служба ведомства.
«ВС России продолжат решать поставленные задачи до полного достижения целей спецоперации», — подчеркнул министр.
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Шойгу подчеркнул, что российские военнослужащие владеют инициативой на всех направлениях и отбрасывают ВСУ с занимаемых рубежей. В ДНР ВС России освободили населенные пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка.
«Наш высокий боевой потенциал позволяет постоянно оказывать огневое воздействие на противника, не давать ему удерживать линию обороны», — добавил глава Минобороны.
С февраля 2022 года потери ВСУ составили почти полмиллиона человек, подытожил министр. Российские военные уничтожают западную технику. По подсчетам NYT, за последние два месяца ВС РФ поразили пять танков Abrams.
Сергей Шойгу
Оружие
Украина
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