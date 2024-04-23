Спецоперация 23 апреля 2024, 13:27 ВС России повысят интенсивность ударов по складам с оружием на Украине Шойгу: ВС РФ повысят интенсивность ударов по объектам ВСУ на Украине РИА «Новости»

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Российские военнослужащие повысят интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия на Украине, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства. Его слова привела пресс-служба ведомства.

«ВС России продолжат решать поставленные задачи до полного достижения целей спецоперации», — подчеркнул министр.

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Шойгу подчеркнул, что российские военнослужащие владеют инициативой на всех направлениях и отбрасывают ВСУ с занимаемых рубежей. В ДНР ВС России освободили населенные пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка.

«Наш высокий боевой потенциал позволяет постоянно оказывать огневое воздействие на противника, не давать ему удерживать линию обороны», — добавил глава Минобороны.

С февраля 2022 года потери ВСУ составили почти полмиллиона человек, подытожил министр. Российские военные уничтожают западную технику. По подсчетам NYT, за последние два месяца ВС РФ поразили пять танков Abrams.