Шойгу сообщил о подписании контрактов почти на полтриллиона рублей на «Армия-2022»

На Международном военно-техническом форуме «Армия-2022» заключили контракты почти на полтриллиона рублей. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

«У нас почти на полтриллиона (рублей — прим. ред.) контрактов подписано. Это и наши контракты, министерства обороны, внутренние контракты, других силовых блоков и ведомств», — указал министр обороны страны в эфире «России 1».

Шойгу также рассказал о том, что морская гиперзвуковая ракета «Циркон» фактически принята на вооружение. Документы об этом, по его словам, подпишут уже в 2022 году.

Ранее на стенде концерна Рособоронэкспорт на форуме «Армия-2022» показали экспортный вариант отечественного танка Т-14, собранного на базе гусеничной платформы «Армата». Экспортный образец компания представила впервые. На форуме IDEX-2021 в Абу-Даби разработку показали в формате масштабной модели.

Т-14 «Армата» впервые показали общественности в 2015 году, на параде Победы на Красной площади. Новый образец отличается от предыдущих поколений бронированной капсулой для экипажа и необитаемой башней. Комплекс активной защиты «Афганит» и динамическая защита «Малахит» гарантируют оборону машины.