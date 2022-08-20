Шойгу сообщил о начале серийного производства гиперзвуковых ракет «Циркон»

Морская гиперзвуковая ракета «Циркон» фактически принята на вооружение, документы об этом подпишут уже в 2022 году. Такое заявление сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Мы начинаем серийное производство ракет „Циркон“, у нас фактически она поставлена на вооружение, в этом году это уже будет зафиксировано документально», — сказал Шойгу в эфире «Россия 1».

Также, по словам министра обороны России, продолжается производство гиперзвуковых «Кинжал». На форуме «Армия-2022» Минобороны РФ и другие силовые ведомства подписали контракты на сумму почти полтриллиона рублей. В них входят и документы на поставки новейших зенитных ракетных систем С-500 и межконтинентальных баллистических ракет «Сармат».

Шойгу отметил, что это является очередным аргументом того, что «мы далеки от изоляции и наша оборонно-промышленный комплекс как работал, так и работает, основательно, надежно, уверенно».

Генеральный директор концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Александр Пан на форуме «Армия-2022» сообщил, что компания учтет опыт боевого применения вертолетов с бортовыми комплексов обороны «Витебск» для совершенствования технологии.