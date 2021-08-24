Минобороны РФ подписало контракт на поставку гиперзвуковых «Цирконов» на форуме «Армия-2021»

Министерство обороны России заключило с НПО машиностроения первый контракт на поставку новейших гиперзвуковых ракет «Циркон». Об этом со ссылкой на военное ведомство сообщило РИА «Новости».

Государственный контракт на поставку гиперзвуковых ракет 3М22, также известных как «Циркон», вручен гендиректору НПО машиностроения Александру Леонову на полях международного военно-технического форума «Армия-2021», который в эти дни проходит в парке «Патриот» в Подмосковье.

Ракеты «Циркон» способны развивать скорость около девяти Махов, они могут поражать как морские, так и наземные цели на расстоянии более тысячи километров. Российский президент Владимир Путин в июне сообщал, что эти гиперзвуковые ракеты, а также система ПВО С-500 и МБР «Сармат» уже в ближайшее время поступят на боевое дежурство.

В июле ракету «Циркон» успешно испытали с фрегата «Адмирал Горшков». Ее запустили из Белого моря по цели, которая находилась в Баренцевом. Ракета поразила мишень на дальности свыше 350 километров, скорость полета составила около семи Махов.