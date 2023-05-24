Важное 24 мая 2023, 13:06 Участника нападения на Белгородскую область объявили в розыск МВД объявило в розыск участника украинской ДРГ, напавшей на Белгородскую область РИА «Новости»

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Одного из диверсантов, напавших на Белгородскую область, объявили в розыск. Речь идет о члене запрещенной в России террористической организации «Легион „Свобода России“»* Максимилиане Андронникове, сообщил ТАСС со ссылкой на базу МВД.

Согласно информации в базе, Андронникова разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ, но какой именно — не указано.

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В правоохранительных органах агентству заявили, что Андронников — один из предполагаемых участников украинской ДРГ, которая проникла на территорию Грайворонского округа Белгородской области 22 мая.

По данным Минобороны, российские военные уничтожили более 70 украинских террористов, которые предприняли нападение. В ведомстве указали, что киевский режим перешел к реализации террористических акций против мирного населения России из-за потери Артемовска. Этот город полностью освободили российские силы 21 мая.

*«Легион „Свобода России“» — запрещенная в России террористическая организация.