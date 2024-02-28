Армия 28 февраля 2024, 18:19 Шойгу потребовал ускорить поставки техники в войска Шойгу потребовал от производителей ускорить поставки техники в войска РИА «Новости»

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Глава Минобороны Сергей Шойгу потребовал от производителей снарядов, реактивных систем залпового огня и комплексов артиллерийской разведки ускорить темпы поставок техники в вооруженные силы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Министр в рамках рабочей поездки в войска Западного военного округа проинспектировал выполнение гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Тульской области.

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«Обсудим, как нам скорректировать графики передачи военной техники и вооружений влево, чтобы перенести со второго полугодия на первое полугодие поставки в войска», — сказал он.

Шойгу отметил, что гособоронзаказ в целом выполняется в соответствии с графиком, что не может не радовать.

«По сравнению с прошлой проверкой на предприятиях произошли серьезные изменения, по отдельным видам техники и вооружений сроки производства удалось сократить с шести-восьми месяцев до полутора. Это большая заслуга специалистов и инженеров», — добавил глава ведомства.

Ранее кабмин продлил до 2034 года государственную программу по развитию оборонно-промышленного комплекса России.