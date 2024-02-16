Армия 16 февраля 2024, 20:00 Госпрограмму по развитию ОПК продлили до 2034 года Кабмин продлил госпрограмму по развитию ОПК России на 10 лет РИА «Новости»

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Правительство России продлило госпрограмму по развитию оборонно-промышленного комплекса страны до 2034 года. Распоряжение на этот счет опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Документом внесли изменения в список государственных программ. Пункт, касающийся госпрограммы «Развитие оборонно-промышленного комплекса», изложили в новой редакции.

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Ранее период реализации составлял 2016–2027 годы. Теперь его заменили на 2016–2034 годы. Распоряжение вступит в силу с 1 января 2025 года.

Президент Владимир Путин ранее заявил, что оборонно-промышленный комплекс в ближайшие 10 лет ждет много работы, чтобы обеспечить существующие потребности и пополнить стратегические резервы.

Глава государства также отметил, что выполнение гособоронзаказа в России выполнили практически на уровне 100%. На 2024 год его полностью обеспечили финансами.