Армия 28 февраля 2024, 16:28 Шойгу посетил предприятия ОПК в Тульской области Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на ОПК Тульской области

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Министр обороны Сергей Шойгу посетил предприятия ОПК в Тульской области и проверил выполнение государственного оборонного заказа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Глава Минобороны Сергей Шойгу в ходе рабочей поездке в Западный военный округ проверил выполнение государственного оборонного заказа предприятиями ОПК в Тульской области», — отметили в пресс-службе.

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В ведомстве отметили, что НПО «Стрела» в регионе в два раза нарастило производство комплексов артиллерийской разведки в 2024, а в следующем увеличит его еще в четыре раза.

«Руководитель предприятия доложил Шойгу, что переход на 12-часовую рабочую смену и закупка нового оборудования помогли увеличить число выпускаемых комплексов», — отметили в Минобороны.

Также Шойгу доложили, что завод полностью выполнил заказ в 2023 году по производству радиолокационных станций «Аистенок», а также радиолокационных комплексов разведки «Зоопарк-1М» и «Ястреб-АВ».

Кроме того, НПО «Сплав» нарастил производство снарядов для реактивных систем залпового огня в четыре раза, а по некоторым позициям номенклатуры — в семь раз. Об этом Шойгу рассказал директор предприятия Ринат Идрисов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отечественный ОПК впереди ждет много работы, чтобы пополнить стратегические резервы и обеспечить существующие потребности армии.