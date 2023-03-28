Армия 28 марта 2023, 16:43 Шойгу проверил работу предприятий ОПК Челябинской и Кировской областей Министр обороны Шойгу проинспектировал заводы ОПК в Челябинской и Кировской областях

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Предприятия оборонно-промышленного комплекса в Челябинской и Кировской областях посетил министр обороны Сергей Шойгу. В ходе осмотра производств он проверил реализацию выполнения государственного оборонного заказа. Об этом сообщила пресс-служба министерства в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что министр изучил производственные мощности предприятий, выпускающую военную продукцию, предназначенную для боевых подразделений в зоне специальной военной операции.

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В частности, Шойгу изучил автоматические линии по выпуску снарядов различного калибра и авиационных ракет, а также посмотрел, как продукция оборонных заводов проходит проверку.

Директора предприятий рассказали о планах по выполнению государственного оборонного заказа, а также модернизации производств для увеличения объемов выпускаемых товаров и повышения производительности труда сотрудников. Уже реализованные проекты увеличат производство отдельных снарядов в семь-восемь раз до конца года.

В конце Шойгу провел совещания с директорами заводов, представителями органов военного управления и Министерства промышленности и торговли России. В ходе своего выступления глава оборонного ведомства поставил задачу увеличить производство всей продукции, чтобы попасть в графики выполнения государственного оборонного заказа.