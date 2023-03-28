Армия 28 марта 2023, 16:06 Заводы в Челябинской и Кировской областях в 7-8 раз нарастят выпуск снарядов до конца года Минобороны: на заводах в двух регионах России в 7-8 раз увеличат выпуск снарядов

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Предприятия ОПК в Челябинской и Кировской областях до конца года в семь-восемь раз увеличат производство артиллерийских, танковых, минометных снарядов с высоким качеством калибра и неуправляемых авиационных ракет. Об этом сообщили в Минобороны.

Глава министерства Сергей Шойгу 28 марта совершил рабочую поездку на заводы, чтобы лично проверить ход выполнения государственного оборонного заказа.

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Он проинспектировал работу автоматизированных линий производств различных видов снарядов и неуправляемых авиаракет, а также участки контроля качества выпускаемой продукции.

Руководители предприятий доложили министру о результатах выполнения госзаказа, а также о реализуемых проектах модернизации и расширения производственных мощностей.

В министерстве подчеркнули, что усилия заводов в этом направлении уже позволили в несколько раз увеличить выпуск боеприпасов. А до конца 2023 года производство отдельных образцов продукции вырастет в семь-восемь раз.