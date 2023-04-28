Армия 28 апреля 2023, 17:58 Сделано не все. Путин поручил проработать новые меры поддержки бойцов СВО и их семей Путин распорядился проработать новые меры поддержки бойцов СВО и их семей РИА «Новости»

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Российскому парламенту необходимо проработать новые меры по поддержке участников спецоперации и их семей. Такую задачу поставил президент страны Владимир Путин на встрече с Советом законодателей.

«Пока сделано, конечно же, не все», — сказал глава государства.

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По его словам, парламентская рабочая группа уже предложила целый ряд новых мер по поддержке бойцов СВО. Все эти инициативы нужно проработать, указал Путин.

Президент напомнил, что в парламентской повестке 2022 и 2023 года центральное место отвели темам обеспечения спецоперации, поддержки оборонной промышленности, социальной и правовой защиты участников СВО. Законодательные решения в этом направлении принимались оперативно

«Хочу вам за это сказать отдельные слова благодарности, спасибо за такую консолидированную совместную работу», — сказал Путин.