17 марта 2023, 20:02
Путину предложили облегчить кредитные обязательства родителей погибших бойцов СВО
Рабочая группа предложила облегчить кредитные обязательства родителей погибших бойцов СВО
Президенту России Владимиру Путину направили второй доклад рабочей группы по вопросам спецоперации. Информация об этом появилась в Telegram-канале организации.
«Глава рабочей группы по вопросам СВО, первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак направил второй доклад президенту», — говорится в сообщении.
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В доклад вошли в том числе законодательные предложения о прекращении кредитов родителей погибших бойцов спецоперации. Также в документ включили предложения об установлении дополнительных надбавок срочникам, которые проходят службу в приграничных районах России.
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Еще одно предложение касалось совершенствования порядка заключения контрактов и прохождения военно-врачебных комиссий добровольцами.
Накануне Турчак сообщил о планах оснастить современными мобильными тренажерами военные полигоны страны.
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