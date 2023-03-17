Общество 17 марта 2023, 20:02 Путину предложили облегчить кредитные обязательства родителей погибших бойцов СВО Рабочая группа предложила облегчить кредитные обязательства родителей погибших бойцов СВО РИА «Новости»

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Президенту России Владимиру Путину направили второй доклад рабочей группы по вопросам спецоперации. Информация об этом появилась в Telegram-канале организации.

«Глава рабочей группы по вопросам СВО, первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак направил второй доклад президенту», — говорится в сообщении.

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В доклад вошли в том числе законодательные предложения о прекращении кредитов родителей погибших бойцов спецоперации. Также в документ включили предложения об установлении дополнительных надбавок срочникам, которые проходят службу в приграничных районах России.

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Еще одно предложение касалось совершенствования порядка заключения контрактов и прохождения военно-врачебных комиссий добровольцами.

Накануне Турчак сообщил о планах оснастить современными мобильными тренажерами военные полигоны страны.