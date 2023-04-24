Важное 24 апреля 2023, 13:41 Путин призвал обеспечить равные условия поддержки участников СВО Путин поддержал инициативу Турчака о выравнивании денежного довольствия военнослужащих Пресс-служба Кремля

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин поддержал предложение зампредседателя Совфеда Андрея Турчака выровнять денежное довольствие военнослужащих, участвующих в спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Турчак отметил во время встречи с Путиным, что денежное довольствие бойцов на передовой практически выровнено. Президент не согласился с зампредседателя Совфеда и заявил, что это не совсем так. Этой проблемы и касается его предложение, пояснил в ответ Турчак.

Реклама

«В положении мобилизованных контрактников и добровольцев остаются диспропорции», — сообщил зампредседателя Совфеда.

По словам Турчака, мобилизованному добровольцу выплачивают 195 тысяч рублей, даже если он находится в тылу. Контрактник же получает деньги, только если он непосредственно на передовой, указал на проблему первый вице-спикер Совфеда. Путин призвал обратить особое внимание на этот вопрос.

«Нужно <...> обеспечить равные условия для всех, кто с оружием в руках борется за Россию», — подчеркнул глава государства.

Ранее рабочая группа по вопросам спецоперации предложила Путину облегчить кредитные обязательства для родителей бойцов, погибших при СВО. Эта инициатива прописана в докладе, который направил президенту Турчак.