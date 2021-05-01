Самолет ВВС США провел разведку рядом с Камчаткой

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V совершил длительный полет рядом с границами России на Дальнем Востоке. Это следует из мониторинга западных авиационных ресурсов, сообщил «Интерфакс».

Американский самолет радиоэлектронной разведки поднялся в небо с авиабазы Эйлсон на Аляске. После этого он курсировал вдоль юго-восточного побережья Камчатки. В частности, воздушное судно пролетало недалеко от Авачинской бухты, где в Вилючинске расположена база российских атомных подводных лодок, отметило РИА ФАН.

Ранее российский истребитель-перехватчик МиГ-31 сопроводил американский стратегический самолет-разведчик RC-135 над акваторией Тихого океана. Иностранное воздушное судно не нарушило государственную границу РФ 23 апреля.

А 19-го числа российский МиГ-31 перехватил военные самолеты США и Норвегии над Баренцевым морем. Две воздушные цели — американский Р-8А Poseidon и норвежский Р-3С Orion — удалось обнаружить благодаря радарам на подлете к границе РФ.