Российский МиГ-31 перехватил американский RC-135 над Тихим океаном

Российский истребитель-перехватчик МиГ-31 сопроводил американский стратегический самолет-разведчик RC-135 над акваторией Тихого океана. Об этом со ссылкой на отдел обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы ВВО сообщил ТАСС.

Воздушная цель, которая приближалась к границе, была обнаружена средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Тихого океана.

В воздух подняли МиГ-31 из состава дежурных сил ПВО Восточного военного округа. Экипаж истребителя идентифицировал самолет-разведчик ВВС США RC-135.

Российский МиГ-31 сопроводил американское воздушное судно над Тихим океаном. Нарушений государственной границы РФ допущено не было.

На прошлой неделе Минобороны РФ показало видео с кадрами перехвата американского RC-135. Истребитель МиГ-31 сопроводил его во время пролета вдоль юго-восточного побережья Камчатки.

В понедельник МиГ-31 поднимали в небо для перехвата военных самолетов США и Норвегии над Баренцевым морем.

В марте тяжелый истребитель-перехватчик МиГ-31БМ во время учений в Арктике перехватил самолет-нарушитель условного противника.