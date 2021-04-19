Российский МиГ-31 перехватил военные самолеты США и Норвегии над Баренцевым морем

Российский истребитель Миг-31 был поднят на перехват самолетов ВМФ США и ВВС Норвегии над Баренцевым морем. Об этом со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ сообщило РИА «Новости».

Две воздушные цели были обнаружены радарами на подлете к границе РФ в понедельник. Для недопущения нарушений в воздух подняли МиГ-31 из состава дежурных сил ПВО Северного флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал два иностранных патрульных самолета, американский Р-8А Poseidon и норвежский Р-3С Orion, которых сопроводил над акваторией Баренцева моря.

После разворота иностранных самолетов от границы российский истребитель вернулся на аэродром базирования. Нарушений воздушного пространства допущено не было. МиГ-31 выполнял полет в строгом соответствии с международными правилами.

В апреле МиГ-31 также поднимали в небо для перехвата норвежского самолета-разведчика. Об этом сообщало Ura.ru.

Минобороны России ранее показало видео перехвата американского самолета-разведчика RC-135, летевшего к границе РФ. Истребитель МиГ-31 сопроводил иностранное судно над Тихим океаном.