Российскую армию начали вооружать уникальными комплексами С-500

Новейшие комплексы одновременно противовоздушной и противоракетной обороны С-500 начали поступать в распоряжение российской армии. Об этом объявил вице-премьер РФ Юрий Борисов, сообщило РИА «Новости».

«На вооружение уже начинают поступать комплексы, которые совмещает функции противовоздушной и противоракетной обороны», — сказал он на марафоне «Новые горизонты».

Концерн «Алмаз-Антей» объявил в апреле, что запустил серийное производство зенитно-ракетной системы С-500. По своим возможностям она превосходит существующие системы и комплексы, в том числе С-400, так как является универсальной ЗРС большого и дальнего действия, а также высотного перехвата. Профессор Андрей Кошкин рассказал «360» об уникальности этого вида вооружения.