«Прометей» разглядит невидимку и дотянется до космоса. Российская армия вооружается С-500

Российская армия будет вооружена зенитно-ракетной системой С-500 «Прометей». Этот современный комплекс не имеет аналогов и способен молниеносно обнаруживать даже самолеты невидимки. Кроме того, новый ЗРС может остановить сверхзвуковую ракету и ударить по объекту в космосе.

Новейший ЗРС поставили на поток

В России запущено серийное производство зенитно-ракетной системы С-500 «Прометей». По своим возможностям он превосходит новейшие зенитно-ракетные системы и комплексы. Это универсальный ЗРС большого и дальнего действия, а также высотного перехвата: С-500 способна перехватывать баллистические и крылатые ракеты, вертолеты и самолеты.

В июле 2021 года С-500 выполнила испытательные боевые стрельбы на полигоне Капустин Яр, подтвердив заданные тактико-технические характеристики. В декабре новую зенитно-ракетную систему успешно испытали в условиях Арктики. Пуск дальнобойной ракеты системы был выполнен по гиперзвуковой мишени, цель была успешно поражена.

Гендиректор концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», где разработали «Прометей», подчеркнул, что по своим возможностям С-500 превосходит последние зенитно-ракетные системы и комплексы.

С-500 найдет цель за три секунды

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин рассказал «360», что С-500 «Прометей» — близкий родственник российского зенитного ракетного комплекса большой и средней дальности С-400 «Триумф». Однако возможности C-500 намного шире.

Если «Триумф» занимается противовоздушной обороной, то «Прометей» это в основном противоракетная оборона, пояснил эксперт. По его словам, у новой ЗРС чрезвычайно дорогие боеприпасы, однако система работает на расстоянии 600 километров от земли, а это уже ближний космос.

«Притом у него есть прекрасный радар, он находит цели где-то до 2000 километров. Но при этом, что интересно, он рассчитывает траекторию и точку, куда необходимо наводить для того, чтобы поразить такие трудные цели, как истребители F-22 и F-35, бомбардировщики-невидимки», — сказал Кошкин.

Он уточнил, что с появлением С-500 все машины, которые относятся к палубной авиации, будут весьма и весьма себя чувствовать неуверенно. Кроме того, «Прометей» реагирует на цель лишь за три-четыре секунды. У «Триумфа» это время составляет до 10 секунд.

Эксперт подчеркнул, что человечество уже шагнуло в эпоху гиперзвука. Это требует нового вооружения, к которому относится ЗРС концерна «Алмаз-Антей». С-500 способен прикрывать и низколетящие машины, и космос, а главное — он работает по гиперзвуковым ракетам.

Источник фото: wikipedia.org

Аналогов российского ЗРС нет

Андрей Кошкин выразил уверенность, что «Прометей» вызовет очень большой спрос на мировом рынке. При этом и «Триумф», который поступил на вооружение российской армии в 2007 году, пользуется большой популярностью.

«На сегодняшний день мы впереди по гиперзвуку и зенитно-ракетным комплексам, по планирующим блокам — «Сарматы», «Кинжал», «Пересвет». Обычно мы отставали где-то на 5 лет и С-500 это рывок вперед», — подчеркнул Андрей Кошкин.

По словам эксперта, С-500 пока не будут продавать, комплекс поставят на вооружение отечественной армии 2022-23 годах, а С-400 будут снимать и продавать его экспортный вариант. При этом срок службы «Триумфа» около 20 лет, то есть до 2027 года он не считается устаревшим.

«По формуле „цена-качество“, конечно же, С-400 превосходит и зенитно-ракетные системы, THAAD, Patriot и другие. Они „Триумфу“ в подметки не годятся, но стоят значительно дороже, чем в наши С-400», — сказал Кошкин.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что того, как системы «Прометей» в необходимом количестве поступят в российские войска, одной из первых покупателей новейшего ЗРС может стать Индия, написала «Российская газета».