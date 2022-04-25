Запущено серийное производство зенитно-ракетной системы С-500 «Прометей»

Зенитно-ракетная система С-500 «Прометей» вышла в серийное производство, сообщил телеканал RT. Об этом в интервью журналу «Национальная оборона» рассказал гендиректор концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» Ян Новиков.

На производстве новейшего вооружения применяются последние достижения науки и техники, сообщил руководитель компании — разработчика и изготовителя С-500. Ян Новиков уточнил, что по своим возможностям «Прометей» превосходит даже последние зенитно-ракетные системы и комплексы, ему по силам стать основой отечественной системы войск военно-космической обороны.

В распоряжение армии С-500 поступит в сроки, определенные гособоронзаказом, какие именно, гендиректор концерна не уточнил.

Зенитно-ракетная система С-500 «Прометей» — это универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата. Она способна перехватывать баллистические и крылатые ракеты, вертолеты, самолеты. Испытания нового вида вооружения продолжались два года и завершились в 2021 году.