Российский Су-27 сопроводил истребитель FGR.4 «Тайфун» ВВС Германии над Балтикой

Над акваторией Балтийского моря была обнаружена воздушная цель, которая приближалась к российским рубежам. На перехват истребителя FGR.4 «Тайфун» ВВС Германии поднялся российский истребитель Су-27.

Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота был поднят в воздух для опознавания и недопущения нарушения государственной границы России, сообщили в Национальном центре управления обороной России.

Российский истребитель сопроводил немецкий FGR.4 «Тайфун». Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования после разворота иностранного военного самолета от рубежей России.

«Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы России не допущено», — привело РИА «Новости» сообщение центра.

На прошлой неделе две пары истребителей МиГ-31 и Су-35 были подняты в воздух над акваторией Берингова моря для сопровождения стратегических бомбардировщиков В-52Н командования глобальных ударов ВВС США. После разворота бомбардировщиков российские истребители благополучно приземлились на своих аэродромах.

Еще несколькими днями ранее российские истребители Су-30СМ и Су-27 поднялись в воздух, чтобы не допустить нарушения границы самолетами ВВС США EP-3E «Арес» и CL-600 «Челленджер» над акваторией Черного моря.