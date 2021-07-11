Су-30СМ и Су-27 перехватили американские самолеты над Черным морем

Российские истребители Су-30СМ и Су-27 поднялись в воздух, чтобы не допустить нарушения границы самолетами ВВС США EP-3E «Арес» и CL-600 «Челленджер» над акваторией Черного моря. Об этом заявили в Национальном центре управления обороной РФ.

Американские самолеты были засечены радиолокационные средства контроля воздушного пространства, после этого в небо поднялись истребители Су-30СМ и Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа, сообщило РИА «Новости».

Экипаж истребителей идентифицировали воздушные цели и сопроводили их над Черным морем, не допустив нарушения государственной границы РФ. После разворота воздушных судов от российской границы Су-30СМ и Су-27 вернулись на аэродромы базирования. Российские пилоты действовали согласно международным правилам использования воздушного пространства.

В конце июня провокацию в Черном море устроил британский корабль Defender. Эминец вторгся в территориальные воды России. Сегодня капитан эсминца на церемонии закрытия учений Sea Breeze получил медаль «Защитник Украины».