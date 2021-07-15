Российские истребители сопроводили бомбардировщики США над Беринговым морем

Две пары истребителей МиГ-31 и Су-35 были подняты в воздух над акваторией Берингова моря для сопровождения стратегических бомбардировщиков В-52Н командования глобальных ударов ВВС США. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной РФ.

Российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Берингова моря 15 июля зафиксировали приближающиеся к границе РФ три воздушные цели.

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты две пары истребителей МиГ-31 и Су-35 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа», — сказано в сообщении, которое процитировал «Интерфакс».

Экипажи российских истребителей выяснили, что в небе находятся стратегические бомбардировщики В-52Н командования глобальных ударов ВВС США. После этого МиГ-31 и Су-35 и сопроводили американские военные самолеты над акваторией Берингова моря.

Уточняется, что после разворота бомбардировщиков российские истребители благополучно приземлились на своих аэродромах. Нарушения границы РФ не было допущено.

Подчеркивается, что российские самолеты выполняли полет в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.