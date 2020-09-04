Российский МиГ-31 перехватил патрульный самолет Норвегии

Истребитель МиГ-31 перехватил приближавшийся к границе норвежский патрульный самолет. Иностранный борт сменил курс, а российские военные вернулись в аэропорт базирования.

Воздушную цель над Баренцевым морем заметили 4 сентября, сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) России.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии», — привел ТАСС сообщение НЦУО.

После вылета российского истребителя норвежский борт полетел в другую сторону от границы. МиГ-31 приземлился в аэропорту базирования.

С начала сентября норвежские патрульные самолеты уже трижды приближались к российской границе. В предыдущие разы военные поднимались в воздух для перехвата. Им удалось не допустить нарушения границы страны. При этом летчики действовали с соблюдением международных правил использования воздушного пространства.