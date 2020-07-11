Истребители России перехватили самолет ВВС США над Японским морем

«Одиннадцатого июля российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Японского моря была обнаружена воздушная цель, выполняющая полет в направлении государственной границы Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Для перехвата в воздух поднялись истребители Су-35с и МиГ-31БМ из состава дежурных ПВО сил Восточного военного округа. Именно они выяснили, что воздушное судно — самолет-разведчик ВВС США RC-135.

Российские истребители сопровождали американское воздушное судно на безопасном расстоянии. Когда разведывательный самолет ВВС США развернулся и ушел от государственной границы России, отечественные истребители вернулись на аэродром базирования.

Все полеты ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, отметили в военном ведомстве.

Первого июля истребители Су-27 поднимались в воздух для перехвата американского самолета-разведчика RC-135W Rivet Joint в небе над Черным морем. После этого патруль США удалился от госграницы РФ.