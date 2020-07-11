facebook_pixel
    11 июля 2020, 14:14

    Истребители России перехватили самолет ВВС США над Японским морем

    Алена Макаренко

    Средства ПВО обнаружили над нейтральными водами Японского моря самолет-разведчик ВВС США RC-135. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
    Истребители России перехватили самолет ВВС США над Японским морем

    «Одиннадцатого июля российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Японского моря была обнаружена воздушная цель, выполняющая полет в направлении государственной границы Российской Федерации», — говорится в сообщении.

    Для перехвата в воздух поднялись истребители Су-35с и МиГ-31БМ из состава дежурных ПВО сил Восточного военного округа. Именно они выяснили, что воздушное судно — самолет-разведчик ВВС США RC-135.

    Российские истребители сопровождали американское воздушное судно на безопасном расстоянии. Когда разведывательный самолет ВВС США развернулся и ушел от государственной границы России, отечественные истребители вернулись на аэродром базирования.

    Все полеты ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, отметили в военном ведомстве.

    Первого июля истребители Су-27 поднимались в воздух для перехвата американского самолета-разведчика RC-135W Rivet Joint в небе над Черным морем. После этого патруль США удалился от госграницы РФ.