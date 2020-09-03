Российские военные перехватили второй самолет ВВС Норвегии

Российский истребитель МиГ-31бм подняли в небо над Баренцевым морем для перехвата самолета ВВС Норвегии. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной России.

Перехват норвежского самолета базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» произошел 3 сентября. Российские военные заметили над нейтральными водами Баренцева моря воздушную цель, которая приближалась к границам страны.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31бм из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота», — привело РИА «Новости» сообщение центра.

Истребитель развернул иностранный самолет, а затем успешно приземлился на аэродром базирования. Норвежский борт не нарушил российскую границу. Самолет МиГ-31бм, в свою очередь, действовал со строгим соблюдением международных правил использования воздушного пространства.

Это уже не первый случай перехвата норвежского патрульного самолета. Истребитель МиГ-31 Северного флота России поднимался в воздух 1 сентября. Тогда иностранный самолет также не совершил никаких нарушений.