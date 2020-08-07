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    07 августа 2020, 15:11

    Российский истребитель перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем

    Андрей Иванов

    Российский истребитель Су-27 снова прогнал два американских самолета разведчика, которые приблизились к границе РФ над Черным морем. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.
    Российский истребитель перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем

    Инцидент произошел в пятницу, 7 июля. Средство контроля обнаружили, что к российской границе приближаются два воздушные цели. Им на перехват вылетел истребитель Су-27 Южного военного округа. Российская крылатая машина подлетела на безопасное расстояние. Экипаж определил стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США.

    Российские летчики вынудили американские самолеты сменить курс.

    «После разворота американских самолетов-разведчиков от границы России российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», — приводит агентство текст сообщения центра. Нарушения государственной границы России не было.

    Экипаж Су-27 во время перехвата строго соблюдал все международные правила.

    Это уже третий случай перехвата иностранных военных самолетов возле российских границ на этой неделе. 4 августа МиГ-31 перехватил норвежский самолет-разведчик над Баренцевым морем, а 5 августа произошла ситуация похожая на сегодняшнюю: в той же локации и с участием тех же самолетов.

    Новости SMI.FM