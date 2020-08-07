Российский истребитель перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем

Инцидент произошел в пятницу, 7 июля. Средство контроля обнаружили, что к российской границе приближаются два воздушные цели. Им на перехват вылетел истребитель Су-27 Южного военного округа. Российская крылатая машина подлетела на безопасное расстояние. Экипаж определил стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США.

Российские летчики вынудили американские самолеты сменить курс.

«После разворота американских самолетов-разведчиков от границы России российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», — приводит агентство текст сообщения центра. Нарушения государственной границы России не было.

Экипаж Су-27 во время перехвата строго соблюдал все международные правила.

Это уже третий случай перехвата иностранных военных самолетов возле российских границ на этой неделе. 4 августа МиГ-31 перехватил норвежский самолет-разведчик над Баренцевым морем, а 5 августа произошла ситуация похожая на сегодняшнюю: в той же локации и с участием тех же самолетов.