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    05 августа 2020, 19:45

    Истребитель Су-27 перехватил самолеты США над Черным морем

    Мария Шагиахметова

    Российский истребитель Су-27 перехватил американский самолет-разведчик RC-135 и самолет патрульной авиации «Посейдон» Военно-морских сил США над Черным морем. Об этом со ссылкой на Министерство обороны РФ сообщает РИА «Новости».

    Американские самолеты своими действиями не нарушили государственных границ России. После того как они заметили российские истребители, самолеты сразу же поменяли курс. Пилоты Су-27 приблизились к американским самолетам на безопасное расстояние.

    Это уже не первый раз, когда российские истребители сопровождают самолеты США у границы над Черным морем. На прошлой неделе, 31 июля, в небе встретились истребитель Су-27 и американский самолет-разведчик ЕР-3Е. Ранее, 28 июля, военные снова перехватили самолет-разведчик Р-8А «Посейдон», который пролетал над нейтральными водами.

    Российские истребители заметили борта США и над Японским морем. Тогда это был самолет-разведчик RC-135. Для перехвата российские военные направили в небо истребители Су-35с и МиГ-31БМ.

    Новости SMI.FM