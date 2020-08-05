Истребитель Су-27 перехватил самолеты США над Черным морем

Американские самолеты своими действиями не нарушили государственных границ России. После того как они заметили российские истребители, самолеты сразу же поменяли курс. Пилоты Су-27 приблизились к американским самолетам на безопасное расстояние.

Это уже не первый раз, когда российские истребители сопровождают самолеты США у границы над Черным морем. На прошлой неделе, 31 июля, в небе встретились истребитель Су-27 и американский самолет-разведчик ЕР-3Е. Ранее, 28 июля, военные снова перехватили самолет-разведчик Р-8А «Посейдон», который пролетал над нейтральными водами.

Российские истребители заметили борта США и над Японским морем. Тогда это был самолет-разведчик RC-135. Для перехвата российские военные направили в небо истребители Су-35с и МиГ-31БМ.