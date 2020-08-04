Российский истребитель перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем

МиГ-31 перехватил норвежский самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Falcon 20 над Баренцевым морем. Пилоты ВВС Норвегии после перехвата развернулись в сторону от государственной границы России.

«4 августа российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Северного флота», — приводит РИА «Новости» текст сообщения Национального центра управления обороной России.

После того, как российский истребитель отогнал от своих границ норвежский разведчик, он вернулся на аэродром базирования. Полет боевой машины ВВС России прошел в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Государственную границу России Falcon 20 не нарушил.

Это не первый раз за последние недели, когда российские летчики перехватывают иностранные самолеты вблизи границ. 31 июля российский истребитель Су-27 перехватил в небе на Черным морем американский самолет-разведчик ЕР-3Е.