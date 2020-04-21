Российский бомбардировщик Ту-95МС ушел от ракетного удара

В Амурской области прошли учения с участием стратегических бомбардировщиков ракетоносцев Ту-95МС. В них экипаж отработал вывод авиатехники из-под удара условного противника.

Видео об учениях выложил YouTube-канал Минобороны России.

В ведомстве отметили, что летчиками также выполнено перебазирование из пунктов дислокации на оперативные аэродромы. Помимо этого, экипаж применил новые эффективные приемы боевого поражения наземных целей.

В январе стало известно, что российские войска в 2020 году получат шесть модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-95МС. Они оборудованы новыми комплексами радиоэлектронной борьбы и авионикой.

Данные самолеты относятся к воздушной части ядерной триады России. Ракетоносцы способны поражать цели в удаленных районах и в глубоком тылу.