Российская армия получит 6 улучшенных ракетоносцев Ту-95МС в 2020 году

Российские войска получат в 2020 году шесть модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-95МС. Они оборудованы новыми комплексами радиоэлектронной борьбы и авионикой.

«В 2020 году дальняя авиация пополнится шестью модернизированными стратегическими ракетоносцами Ту-95МС», — цитирует ТАСС Министерство обороны России.

Командующий дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергей Кобылаш рассказал, что новые комплексы радиоэлектронной борьбы и авионика, которые являются частью модернизации, улучшат точностные характеристики поражения целей бомбами, управляемыми и крылатыми ракетами.

Военное ведомство добавило, что в 2019 году войска получили пять модернизированных ракетоносцев такого типа. Телеканал «Звезда» показал полет модернизированного стратегического ракетоносца Ту-95МС.

Самолеты Ту-95МС относятся к воздушной части ядерной триады России. Ракетоносцы способны поражать цели в удаленных районах и в глубоком тылу.