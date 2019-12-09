Шойгу рассказал, что усилило ядерную триаду России

Ядерная триада России стала мощнее благодаря обновлению парка Дальней авиации и созданию новых самолетов. Предпринятые меры усилили ее воздушный компонент.

Такое заявление сделал на селекторном совещании министр обороны России Сергей Шойгу, слова которого привело РИА «Новости».

Значительный объем работ по модернизации первой и второй очередей на самолетах Ту-95МС в 2019 году выполнило ПАО «Туполев». Специалисты, подчеркнул глава Минобороны, заменили «морально устаревшее радиотехническое и навигационное оборудование».

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Сейчас в составе Дальней авиации находится «запланированное количество исправных стратегических бомбардировщиков», заметил Шойгу.

Кроме того, глава Минобороны поручил увеличить число боевых кораблей, на вооружении которых стоят ракеты «Калибр» и «Циркон». Необходимо, заметил он, расширить номенклатуру беспилотников, роботизированных комплексов и оружия, которое работает «на новых физических принципах».

В ядерную триаду входят оснащенные ядерным оружием вооруженные силы: стратегическая авиация, межконтинентальные ракеты и атомные подводные лодки.

Технику Дальней авиации сейчас модернизируют.