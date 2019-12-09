Шойгу рассказал, что усилило ядерную триаду России
Такое заявление сделал на селекторном совещании министр обороны России Сергей Шойгу, слова которого привело РИА «Новости».
Значительный объем работ по модернизации первой и второй очередей на самолетах Ту-95МС в 2019 году выполнило ПАО «Туполев». Специалисты, подчеркнул глава Минобороны, заменили «морально устаревшее радиотехническое и навигационное оборудование».
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Сейчас в составе Дальней авиации находится «запланированное количество исправных стратегических бомбардировщиков», заметил Шойгу.
Кроме того, глава Минобороны поручил увеличить число боевых кораблей, на вооружении которых стоят ракеты «Калибр» и «Циркон». Необходимо, заметил он, расширить номенклатуру беспилотников, роботизированных комплексов и оружия, которое работает «на новых физических принципах».
В ядерную триаду входят оснащенные ядерным оружием вооруженные силы: стратегическая авиация, межконтинентальные ракеты и атомные подводные лодки.
Технику Дальней авиации сейчас модернизируют.