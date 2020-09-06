Российские военные самолеты оснастят новой системой прицеливания — Шойгу
«Мы сделали максимально доработанную до почти совершенства систему прицеливания при бомбометании. Она была доработана, проверена, потом проверена в боевых условиях, и сейчас мы ее ставим фактически на все наши самолеты, которые имеют системы для бомбометания», — сообщил Шойгу в интервью телеканалу «Россия 24».
Министр пояснил, что к боевой ситуации относится опыт, приобретенный на территории Сирии. По его словам, невозможно готовить военных только на учебной технике. Кроме того, нельзя быть готовым к боевым задачам без проверки в боевых условиях. Шойгу подчеркнул, что российская авиация демонстрирует впечатляющие результаты.
«Это все благодаря очень тесной и плотной работе с предприятиями, конструкторскими бюро. По-моему, нам всем удалось и их „заразить“, и самим „заразиться“, и получилась такая, в хорошем смысле „инфицированная“ стремлением к совершенству команда. Это не может нас не радовать», — заключил глава Минобороны.
Ранее Шойгу сообщил, что все танки Т-72 в российской армии будут усовершенствованы до Т-72Б3М. По его словам, в новой модификации удалось повысить эргономику, подвижность и надежность танка.