Новейшую систему прицеливания при бомбометании установят на все российские боевые самолеты. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«Мы сделали максимально доработанную до почти совершенства систему прицеливания при бомбометании. Она была доработана, проверена, потом проверена в боевых условиях, и сейчас мы ее ставим фактически на все наши самолеты, которые имеют системы для бомбометания», — сообщил Шойгу в интервью телеканалу «Россия 24».

Министр пояснил, что к боевой ситуации относится опыт, приобретенный на территории Сирии. По его словам, невозможно готовить военных только на учебной технике. Кроме того, нельзя быть готовым к боевым задачам без проверки в боевых условиях. Шойгу подчеркнул, что российская авиация демонстрирует впечатляющие результаты.

«Это все благодаря очень тесной и плотной работе с предприятиями, конструкторскими бюро. По-моему, нам всем удалось и их „заразить“, и самим „заразиться“, и получилась такая, в хорошем смысле „инфицированная“ стремлением к совершенству команда. Это не может нас не радовать», — заключил глава Минобороны.

Ранее Шойгу сообщил, что все танки Т-72 в российской армии будут усовершенствованы до Т-72Б3М. По его словам, в новой модификации удалось повысить эргономику, подвижность и надежность танка.