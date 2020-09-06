Шойгу рассказал о модернизации танков Т-72

В российской армии все танки Т-72 будут усовершенствованы до Т-72Б3М. Об этом рассказал Министр обороны России Сергей Шойгу после завершения Армейских международных игр — 2020 («АрМИ-2020»).

По словам Шойгу, в первых игровых состязаниях были представлены модификации Т-72Б1. После их завершения специалисты предложили ряд технических решений. С их помощью боевая эффективность и надежность боевых машин была увеличена. В результате появилась модификация Т-72Б3М, которая по своим характеристикам не уступает, а в чем-то и превосходящая современные зарубежные танки, отметил министр.

«В планах министерства обороны провести модернизацию всех имеющихся на вооружении танков Т-72 до данной модификации», — приводит ТАСС слова Шойгу.

Глава оборонного ведомства также отметил, что технические решения, реализованные на танках Т-72Б3, позволили повысить их эргономику, подвижность и надежность.

Танковый биатлон в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2020» прошел в подмосковном Алабине. Победителем соревнований стала российская команда. Командир танка третьего экипажа Марсель Хафизов поделился с «360» своими впечатлениями после соревнований. Он признался, что самым трудным было справиться с волнением, так как перед командой стояла очень большая ответственность.