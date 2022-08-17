Российские военные победили в гонке на Международных армейских играх

Команда российской армии одержала победу в индивидуальной гонке в рамках Международных армейских игр «АрМИ-2022».

Состязание прошло на полигоне Алабино в Подмосковье. Россияне быстрее всех преодолели маршрут на четырех трассах. В соревновании участвовали грузовые и легковые автомобили.

Церемония открытия Армейских игр прошла 13 августа в Нурсултане, РФ на ней представили делегация общественного совета при Минобороны России во главе с Павлом Гусевым и заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин.

Соревнования проводят ежегодно, организатором выступает Россия. В рамках «АрМИ» военнослужащие из стран-участниц соревнуются на военно-прикладных конкурсах. Все виды состязаний основаны на реальных ситуациях из практики применения войск в современных крупных вооруженных конфликтах и локальных боевых столкновениях, написал RT.

Соревнования продлятся до 27 августа, участие в них принимают 237 команд из 31 страны.