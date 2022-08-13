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    13 августа 2022, 13:47

    Конкурсы АрМИ-2022 стартовали в Казахстане

    Армейские международные игры начались в Казахстане

    Александр Иванов

    Церемония открытия Армейских международных игр (АрМИ-2022) в Казахстане прошла при участии замглавы Минобороны РФ Александра Фомина. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление ведомства.

    Конкурсы АрМИ-2022 стартовали в Казахстане

    Торжественная церемония открытия конкурсов Армейских международных игр «Мастера артиллерийского огня», «Меридиан» и «Тактический стрелок» состоялась в Нур-Султане.

    «От российской стороны в мероприятии приняли участие заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин и делегация общественного совета при Минобороны России во главе с Павлом Гусевым», — сообщили представители ведомства.

    Журналисты РИА «Новости» уточнили, что организатором АрМИ является Минобороны России. Соревнования являются ежегодным. В рамках АрМИ солдаты из стран-участниц состязаются в военно-прикладных конкурсах. Все виды соревнований основаны на реальных ситуациях из практики применения войск в современных крупных вооруженных конфликтах и локальных боестолкновениях7

    Кроме того, АрМИ относятся не к системе гражданского спорта, а к жизни ВС — бытовым ситуациям, полевым выходам и учениям.