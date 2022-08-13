Конкурсы АрМИ-2022 стартовали в Казахстане

Церемония открытия Армейских международных игр (АрМИ-2022) в Казахстане прошла при участии замглавы Минобороны РФ Александра Фомина. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление ведомства.

Торжественная церемония открытия конкурсов Армейских международных игр «Мастера артиллерийского огня», «Меридиан» и «Тактический стрелок» состоялась в Нур-Султане.

«От российской стороны в мероприятии приняли участие заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин и делегация общественного совета при Минобороны России во главе с Павлом Гусевым», — сообщили представители ведомства.

Журналисты РИА «Новости» уточнили, что организатором АрМИ является Минобороны России. Соревнования являются ежегодным. В рамках АрМИ солдаты из стран-участниц состязаются в военно-прикладных конкурсах. Все виды соревнований основаны на реальных ситуациях из практики применения войск в современных крупных вооруженных конфликтах и локальных боестолкновениях7

Кроме того, АрМИ относятся не к системе гражданского спорта, а к жизни ВС — бытовым ситуациям, полевым выходам и учениям.